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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Дәүләт Думасы депутаты Топилин Буа районында 105 яшьлек сугыш ветераны янына барды

Дәүләт Думасы депутаты Топилин Буа районында 105 яшьлек сугыш ветераны янына барды

РФ Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин ТР Буа районы башлыгы Ранис Камартдинов белән Бөек Ватан сугышы ветераны 105 яшьлек Рәүф Ибраһим улы Төхвәтуллинны якынлашып килүче Җиңүнең 80 еллыгы белән котлады.

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