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В России отреагировали на полет самолета ВВС Британии над Харьковом

В России отреагировали на полет самолета ВВС Британии над Харьковом

Вся разведывательная деятельность на Украине ведется специалистами западной техники, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.

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Комментарии
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E
Ed
Такую цель просрать! Очередной договорнячок?
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20 час.
Светлана Масютенко
И почему не сбили? Наблюдали за полётом? а он наблюдал и фиксировал всё, что внизу... Молодцы, нечего сказать.
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19 час.
OI
Oleg Ivanov
Мы сначала выразим озабоченность,потом начертим очередную &quot;красную линию&quot;,решительно, а потом будем думать, что-же с этим делать.
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19 час.

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