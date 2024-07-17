Вся разведывательная деятельность на Украине ведется специалистами западной техники, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.
В России отреагировали на полет самолета ВВС Британии над Харьковом
Комментарии
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E
Ed
Такую цель просрать! Очередной договорнячок?
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20 час.
Светлана Масютенко
И почему не сбили? Наблюдали за полётом? а он наблюдал и фиксировал всё, что внизу... Молодцы, нечего сказать.
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19 час.
OI
Oleg Ivanov
Мы сначала выразим озабоченность,потом начертим очередную "красную линию",решительно, а потом будем думать, что-же с этим делать.
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19 час.
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