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Царьград

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Экспорт палладия и платины из России в Китай резко вырос

Экспорт палладия и платины из России в Китай резко вырос

В январе-июле 2026 года Россия значительно увеличила экспорт палладия и платины в Китай — на 2,1 и 3,8 раза соответственно, что составило 10,8 и 3 тонны.

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