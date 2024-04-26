PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Осчастливили. Спасибо Пенсионному Фонду за любовь и заботу!Указ подписан. Пе...
  • Вячеслав Денисов
    Вы это о чем? И что, по-вашему, мы должны делать? Вся эта бутафорская забота - распил бюджета, причем, даже с заранее...Указ подписан. Пе...
  • Елена Львовна
    мне 70 лет. Прочитала про вот это все.... Какая фигня!!!! сейчас под эти т.н. библиотеки, образовательные курсы и про...Указ подписан. Пе...

Полиция разберется в обстоятельствах смертельного ДТП в Приморье

Полиция разберется в обстоятельствах смертельного ДТП в Приморье

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб один человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх