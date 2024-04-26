Полиция разберется в обстоятельствах смертельного ДТП в Приморье

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб один человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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