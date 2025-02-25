Litgrid: в Литве начали демонтаж ЛЭП на Калининградскую область

В Литве начали демонтировать опоры линий электропередачи, которые ведут в Калининградскую область. Как утверждают в Вильнюсе, они стали не нужны после того, как страны Балтии отключились от единой энергосистемы БРЭЛЛ и синхронизировались с ЕС.
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