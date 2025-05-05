Шойгу: СССР потерял почти 50 миллионов человек в Великой Отечественной войне

Сергей Шойгу в интервью о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне: прямые и косвенные демографические потери достигли 50 миллионов человек, включая снижение рождаемости на 15,5 миллиона и гибель миллионов детей.
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