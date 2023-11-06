Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Департамент здравоохранения Москвы опровергает информацию о массовом уходе водителей скорой помощи

Департамент здравоохранения Москвы опровергает информацию о массовом уходе водителей скорой помощи

Возникает вопрос: неужели представители профсоюзов (заметим — не одного!) обманывают, вводят в заблуждение? Или все же Департамент здравоохранения по каким-то причинам боится признать существование проблемы и пытается свести ее к области фейка?https://argumenti.

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