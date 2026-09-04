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Царьград

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«Мостострой-11» проведет кампанию с бюджетом в 5 млн рублей

«Мостострой-11» проведет кампанию с бюджетом в 5 млн рублей

Компания «Мостострой-11» во главе с Андреем Лазаревым организует самую дорогостоящую кампанию в тюменскую облдуму, вложив более пяти миллионов рублей.

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