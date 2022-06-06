Владелец Marriott Hotel рассказал о будущем гостиницы в Новосибирске

По словам Александра Бойко, главы группы компаний TS Group и владельца гостиницы Marriott, находящейся на улице Орджоникидзе Новосибирска, пока непонятно, как будут выглядеть взаимоотношения между владельцами бренда и собственниками отелей в России.
По словам Александра Бойко, главы группы компаний TS Group и владельца гостиницы Marriott, находящейся на улице Орджоникидзе Новосибирска, пока непонятно, как будут выглядеть взаимоотношения между владельцами бренда и собственниками отелей в России.
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