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Зеленский поедет на переговоры в Стамбул с Умеровым и Сибигой

Зеленский поедет на переговоры в Стамбул с Умеровым и Сибигой

В состав делегации Киева, которая вместе с Зеленским поедет в Стамбул на переговоры с РФ войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, замглавы Игорь Жовква, а также глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РИА Новости.

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