В Госдуме призвали синхронизировать отключение горячей воды с погодой

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил обновить механизм возврата отопления при внезапных похолоданиях и синхронизировать профилактические отключения горячей воды с погодными условиями, а не с календарём.
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