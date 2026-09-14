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Артиллеристы РФ уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА на Добропольском направлении

Артиллеристы РФ уничтожили опорные пункты и пункты управления БПЛА на Добропольском направлении

Военнослужащие расчетов САУ «Мста‑С» группировки войск «Центр» уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА и живую силу формирований ВСУ на Добропольском направлении СВО.

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