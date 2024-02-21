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Искусственный интеллект определил, различается ли все-таки мозг мужчин и женщин

Искусственный интеллект определил, различается ли все-таки мозг мужчин и женщин

Новая нейросеть, созданная в Стэнфорде, более чем в 90% определила по скану мозга пол человека. Они помогают разрешить долгий спор, отличается ли мужской мозг от женского Структуры мозга, как правило, выглядят примерно одинаково у мужчин и женщин.

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