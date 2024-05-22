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Полицейские Краснодара задержали водителя, который устроил массовое ДТП на парковке

Полицейские Краснодара задержали водителя, который устроил массовое ДТП на парковке

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Бочарникова.В Краснодаре полицейские задержали водителя автомобиля марки Hyundai Santa Fe, который устроил массовую аварию на парковке по улице Бочарникова.

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