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Глава RFEF Лусан о продлении де ла Фуэнте до 2032-го: «Постараемся вместе с Луисом завоевать третью звезду для Испании. Это было бы как в кино»

Глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан высказался о продлении контракта с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте до 2032 года.

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