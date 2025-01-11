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  • Eduard
    Эстонцы уже нагло заявили,что будут признавать,только что им выгодно! Почему мы должны что-то соблюдать нам не выгодное?В Госдуме заявили...
  • Eduard
    Если в России хотят нормально дить,с портами,со своими землями,с Калининградом,им надр Прибалтику вернуть,границы сне...В Госдуме заявили...
  • Eduard
    А улыбрчки в Прибалтике фальшивые,они улыбаются,а в голове думают:"Когда вы нам Россию отдадите"?Бто с чего мы им дол...В Госдуме заявили...

Бойцу, одолевшему солдата ВСУ врукопашную, вручили новый нож

Бойцу, одолевшему солдата ВСУ врукопашную, вручили новый нож

Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил Андрея Григорьева за службу.фото: t.me/aisen_nikolaevГлава Якутии Айсен Николаев подарил новый нож военнослужащему Андрею Григорьеву с позывным «Тута», одолевшему бойца ВСУ.

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