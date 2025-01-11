Бойцу, одолевшему солдата ВСУ врукопашную, вручили новый нож

Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил Андрея Григорьева за службу.фото: t.me/aisen_nikolaevГлава Якутии Айсен Николаев подарил новый нож военнослужащему Андрею Григорьеву с позывным «Тута», одолевшему бойца ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии