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Мэру Шадринска и спикеру местной думы увеличили отпуск

Мэру Шадринска и спикеру местной думы увеличили отпуск

У главы Шадринска будет дополнительные полмесяца на отпуск У главы города Шадринска Курганской области Антона Мокана и председателя Шадринской городской думы Владимира Пикалина появился дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 дней.

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