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Несекретные материалы

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В Киеве сняли на видео прилёт российского дрона по Северному мосту

В Киеве сняли на видео прилёт российского дрона по Северному мосту

В Сети опубликованы видеокадры сегодняшнего удара российского дрона по Северному мосту в Киеве. На них видно, как беспилотник летит к своей цели, не встречая противодействия со стороны системы ПВО, и бьёт по дорожному полотну.

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