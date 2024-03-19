Театр абсурда
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Театр абсурда

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Георгиевскую ленту не надел, но память о героях - вечна: Токаев огорчил псевдоисториков Казахстана

Георгиевскую ленту не надел, но память о героях - вечна: Токаев огорчил псевдоисториков Казахстана

Вряд ли оценят выступление Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае "историки", который без зазрения совести и вопреки документам переписывают историю Казахстана, называя Россию и СССР колонизатором.

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