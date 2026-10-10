Star Trek: Starfleet Academy Sets Premiere Month For Second And Final Season — Find Out Who's Joining The Cast

Star Trek: Starfleet Academy's second and final season will get underway in Spring 2027 - get details!Star Trek: Starfleet Academy's second and final season will get underway in Spring 2027 - get details!.
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