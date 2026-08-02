Главный тренер «Локомотива» объяснил отсутствие Джикии в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галaktionов прокомментировал причину, по которой защитник Георгий Джикия не вышел на поле в матче второго тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо».
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