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Регионы России

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Главный тренер «Локомотива» объяснил отсутствие Джикии в матче с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» объяснил отсутствие Джикии в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галaktionов прокомментировал причину, по которой защитник Георгий Джикия не вышел на поле в матче второго тура чемпионата России против махачкалинского «Динамо».

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