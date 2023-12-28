График работы миллеровского почтамта в новогодние праздники 2023-2024

АО «Почта России» в Новогодние праздники работает по следующему графику: Отделение по улице Ленина 9 31 декабря, 01,06,07 января выходной 02-05 января с 8-00до 18-00 перерыв с 12-30 до 13-30 Отделение по улице Российская 76 31 декабря-01,06,07 января выходной 02-05 января работает без перерыва Отделение квартал ДСХТ 3 31 декабря, 01,03,05,07,08 выходной 02,04,06 января с 8-00 до 15-40 без перерыва Отделение по улице Балочная 38 31 декабря, 01,07,08 выходной 02,03,04,05,06 января, с 8-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 Сельские отделения работают в стандартном режиме 02, 04, 06 января.