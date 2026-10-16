После индексации в 2027 году размер выплат пособий по безработице составит почти 17 тысяч рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.
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