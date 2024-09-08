Коллаж: Царьград Финский журналист Кости Хейсканен рассказал о происходящем в Италии, Франции и Финляндии.
"Подполье просыпается": Финский журналист вышел на связь с данными по Италии и Франции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
мочите парни эту всю хохлосвиноту и нато это позорное! Россия вперед с нами БОГ!!!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
17 час.
Ч
Чужестранка
Фашизм - это страшное явление, бесчеловечное! Он уничтожает всё живое. Если ты человек, и у тебя есть душа, то никакая пропаганда не сможет тебя превоспитать. Посмотрите на хохлушек: они дергаются как бесноватые, услышав русскую речь. Церкви фашисты захватили, уже распродают святыни! А что они вытворяли в соборе Киево-Печерской Лавры! Это же сатанизм чистой воды!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии