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"Подполье просыпается": Финский журналист вышел на связь с данными по Италии и Франции

"Подполье просыпается": Финский журналист вышел на связь с данными по Италии и Франции

Коллаж: Царьград Финский журналист Кости Хейсканен рассказал о происходящем в Италии, Франции и Финляндии.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
мочите парни эту всю хохлосвиноту и нато это позорное! Россия вперед с нами БОГ!!!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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17 час.
Ч
Чужестранка
Фашизм - это страшное явление, бесчеловечное! Он уничтожает всё живое. Если ты человек, и у тебя есть душа, то никакая пропаганда не сможет тебя превоспитать. Посмотрите на хохлушек: они дергаются как бесноватые, услышав русскую речь. Церкви фашисты захватили, уже распродают святыни! А что они вытворяли в соборе Киево-Печерской Лавры! Это же сатанизм чистой воды!
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1 час.

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