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Денис Дорохов о реакции отца после скандала на шоу «Игра»: «Вышел из чата...»

Денис Дорохов о реакции отца после скандала на шоу «Игра»: «Вышел из чата...»

Комик стал героем неприятной истории.Комик стал героем неприятной истории.Комик стал гостем праздничного выпуска шоу «Что было дальше?», где не только рассказал смешную историю, но и поделился личными переживаниями семьи после скандальной истории.

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