Астраханскую область опять включили в зону максимального риска нашествия саранчи

А еще астраханцам надо биться с колорадским жуком и луговым мотыльком. В начале этой недели федеральные и региональные СМИ взорвали информационную бомбу с подачи Минсельхоза РФ: одной из главных угроз нового урожая в России станет саранча.
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