Хекстолл о Малкине: «Талант поколения, один из величайших игроков в истории НХЛ. Очень рады, что он остался в «Питтсбурге»

Генменеджер «Питтсбурга» рад продлению контракта с Евгением Малкиным. Клуб и 35-летний форвард договорились о сделке на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.
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