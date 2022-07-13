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Хекстолл о Малкине: «Талант поколения, один из величайших игроков в истории НХЛ. Очень рады, что он остался в «Питтсбурге»

Генменеджер «Питтсбурга» рад продлению контракта с Евгением Малкиным.  Клуб и 35-летний форвард договорились о сделке на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.

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