Номера телефонов территориальных управлений ДГД Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области для сведения налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности предоставляет контактные данные территориальных управлений государственных доходов по Мангистауской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии