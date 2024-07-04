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Номера телефонов территориальных управлений ДГД Мангистау

Номера телефонов территориальных управлений ДГД Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области для сведения налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности предоставляет контактные данные территориальных управлений государственных доходов по Мангистауской области.

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