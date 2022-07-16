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В Мангистау пройдет совместный турнир лиг «Naiza» и «Eagle fc»

В Мангистау пройдет совместный турнир лиг «Naiza» и «Eagle fc»

Впервые в Актау казахстанские промоушены «Naiza» и российский «Eagle fc» проводят спортивную неделю. Специальный гость, приглашенный в Актау для участия в мероприятии - чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, передает центр общественных коммуникаций.

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