Праздник Иверской иконы Божией Матери: молитвы и традиции в честь святого дня 26 октября Елена ГалицкаяСегодня, 26 октября, православные христиане и многие верующие отмечают праздник Иверской иконы Божией Матери.
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