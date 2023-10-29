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На пульсе времени

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США требуют от русских свернуть разработку секретного комплекса "Алабуга"

США требуют от русских свернуть разработку секретного комплекса "Алабуга"

Испуг американцев от такого оружия, как "Алабуга" можно объяснить тем, что в нем заложены уникальные возможности по уничтожению всей электроники оппонента.

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Комментарии
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ВладимиР
Смешно! Они потребовали!!! А чего не потребовать прекратить нам пользоваться танками, самолетами, артиллерией, и потребовать воевать кавалерией и на тачанках!! Ну, полные придурки!
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3 д.
Tania Еременко
Ща-а-а-а-ззззз.
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3 д.

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