Глава Украины Владимир Зеленский недоволен действиями Запада по отношению к стране, а США и государства-члены ЕС в свою очередь выражают обеспокоенность отсутствием успехов ВСУ на поле боя, сообщает Al Khaleej.
Издание Al Khaleej утверждает, что отношения Украины и Запада рушатся из-за провала контрнаступления ВСУ
Комментарии
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оо
олег олейник
О каких воинских успехах Украины против России может идти речь вообще , если принять во внимание , что экономика России на голову выше украинской , а все решения по военным вопросам решаются не на Украине , а за бугром ! Зелька только в роли тявкающей собачонки демонстрирует якобы согласие в западной псарне , где по настоящему руководят США-волкодавы и Запад-сэрбернар ! Всё остальное вокруг попискивает и подтявкивает в угоду настоящих бульдогов ! Силы Украины тают на глазах , а западники не будут приносить в жертву свою идиллическую действительность из-за каких-то там хохлов !!!
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