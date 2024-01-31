Александр Дудчак: Коррупция на Украине — единственный прогресс режима Зеленского

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования «Индекс восприятия коррупции-2023», в котором Украина с 36 баллами заняла 104 место среди 180 стран мира.
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