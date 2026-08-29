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Grayscale: "торговля на обесценивании валюты" играет на руку биткоину на фоне трёхмесячного минимума доллара

Grayscale: "торговля на обесценивании валюты" играет на руку биткоину на фоне трёхмесячного минимума доллара

Исследовательская команда Grayscale в свежем отчёте заявила, что так называемая "torговля на обесценивании" (debasement trade) продолжает приносить пользу биткоину.

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