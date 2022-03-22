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Желько Шакич перейдет из «Автодора» в УНИКС («Перехват»)

Хорватский форвард «Автодора» Желько Шакич (33 года, 203 см) продолжит карьеру в УНИКСе. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

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