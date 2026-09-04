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В Ноябрьске покажут то ли сокровища, то ли святилище - "Холмогорский клад"

В Ноябрьске покажут то ли сокровища, то ли святилище - "Холмогорский клад"

Зеркала с таинственными гравировками, древнее оружие, бронзовые фигурки и загадочные личины — в Музейном центре Ноябрьска 4 сентября открылась выставка «Холмогорский клад».

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