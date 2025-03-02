ВС США ликвидировали в Сирии лидера одного из филиалов "Аль-Каиды"*

Global Look Press/Armin Weigel/dpa Американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров подчиненной "Аль-Каиде"* группировки, сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
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