«Нужен командир»: Путин высказался о защите неба над Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что для более эффективной защиты воздушного пространства страны от атак ВСУ нужен единый командир.
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