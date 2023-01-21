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«Студенческий десант» побывал в музее истории органов внутренних дел Брянской области

«Студенческий десант» побывал в музее истории органов внутренних дел Брянской области

В завершении Всероссийской акции ее участники традиционно ознакомились с тематическими экспозициями. Традиционно сотрудники брянской полиции в завершении Всероссийской акции «Студенческий десант» планируют, чтобы ее финальный день был посвящен истории родного края и летописи органов внутренних дел.

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