Алтайские почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта

Пенсии и социальные выплаты будут доставлять в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Соцфонда В Алтайском крае отделения "Почты России" изменят график работы в связи с Международным женским днем.
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