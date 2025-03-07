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Алтайские почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта

Алтайские почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта

Пенсии и социальные выплаты будут доставлять в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Соцфонда В Алтайском крае отделения "Почты России" изменят график работы в связи с Международным женским днем.

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