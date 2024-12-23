Прогноз погоды в Крыму на 23 декабря 🌧 В Симферополе +9 и небольшой дождь В Севастополе +11 и небольшой дождь В Евпатории +10 и небольшой дождь В Черноморском +10 и пасмурно В Джанкое +9 и пасмурно В Ялте +9 и небольшой дождь В Алуште +9 и небольшой дождь В Керчи +8 и небольшой дождь В Армянске +7 и небольшой дождь В Красноперекопске +8 и пасмурно В Бахчисарае +10 и небольшой дождь В Феодосии +10 и небольшой дождь В Судаке +9 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.