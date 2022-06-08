Закон о цифровизации рыбной отрасли принят Госдумой

Закон о цифровизации рыбной отрасли принят Госдумой

Инициативы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), направленные на "цифровизацию" работы предприятий рыбной отрасли и, соответственно, снижение административной нагрузки на рыбаков, получили законодательное закрепление.

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