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Александр МАКАРОВ: «Зенит» и «Челси» играли, как во времена романтического футбола

Александр МАКАРОВ: «Зенит» и «Челси» играли, как во времена романтического футбола

Экс-голкипер «Зенита» - об еврокубковых матчах с участием российских команд и не только Дружина Сергея Семака громко хлопнула дверью в последнем для себя матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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