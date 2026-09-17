За границей задержали обвиняемого в убийстве участницы «Миссис Россия»

Россиянина, обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная», задержали на территории иностранного государства.
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