Сроки запуска «Северного потока-2» вновь перенесли

Решение о запуске «Северного потока-2» может вновь сдвинуться во времени. По информации главы Федерального сетевого агентства ФРГ Йохена Хомана, разрешение на начало работы СП-2 может быть получено не раньше конца июня этого года.
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