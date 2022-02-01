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Сроки запуска «Северного потока-2» вновь перенесли

Сроки запуска «Северного потока-2» вновь перенесли

Решение о запуске «Северного потока-2» может вновь сдвинуться во времени. По информации главы Федерального сетевого агентства ФРГ Йохена Хомана, разрешение на начало работы СП-2 может быть получено не раньше конца июня этого года.

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