Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественница Поплавская предложила депутату Журавлеву заключить контракт

Общественница Поплавская предложила депутату Журавлеву заключить контракт

Общественный деятель Яна Поплавская резко отреагировала на поведение депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который устроил скандал после вопроса о том, почему сам не участвует в специальной военной операции, хотя активно призывает других ехать на передовую.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии