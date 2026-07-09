Общественница Поплавская предложила депутату Журавлеву заключить контракт

Общественный деятель Яна Поплавская резко отреагировала на поведение депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который устроил скандал после вопроса о том, почему сам не участвует в специальной военной операции, хотя активно призывает других ехать на передовую.
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