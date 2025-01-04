Фуражное зерно, семейственность и прочие современные мифы о СССР

Никиту Хрущёва свергали в 1964, через три года после полёта Гагарина в космос. Противники генсека подготовили к роковому съезду два доклада о положении дел в СССР — один помягче, на случай если Хрущёв окажется понятливым, и один пожёстче, с более откровенной критикой руководителя страны.