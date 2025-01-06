Вучич и половина правительства Сербии намерены отнять у России нефтяную компанию

На заседании правительства Сербии президент Александр Вучич заявил, что США официально введут санкции в отношении «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС) до 15 января из-за того, что 56% акций концерна принадлежат «Газпром нефть».
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