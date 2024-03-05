Китай примет меры для устранения рисков в сфере недвижимости и рисков, связанных с долговыми обязательствами местных правительств, а также малыми и средними финансовыми учреждениями -- доклад

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай примет меры по одновременному устранению поверхностных и глубинных причин возникновения рисков в сфере недвижимости и рисков, связанных с долговыми обязательствами местных правительств, а также малыми и средними финансовыми учреждениями, чтобы поддержать общую стабильность в финансово-экономической сфере, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.