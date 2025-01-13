В Греции предрекли угрозу энергобезопасности ЕС из-за отказа от поставок газа из России

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Заместитель министра национальной обороны Греции Яннис Кефалояннис заявил, что отказ Европейского Союза (ЕС) от поставок российского природного газа в обмен на получение сжиженного природного газа (СПГ) из США создает угрозу для энергетической безопасности ЕС.